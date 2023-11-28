Режиссера Рязанского музтеатра Сапрунова, погибшего на СВО, похоронили в Курске

В Курске прошли похороны режиссера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова, погибшего на СВО. Об этом написал телеграмм-канал Kotsnews.

Повестка пришла режиссеру в сентябре 2022 года. Воевал Сапрунов на Лиманском направлении, а в октябре этого года был переброшен на другой участок фронта.

О смерти стало известно в начале ноября. Погиб режиссер при танковом обстреле 24 октября, вытаскивая раненных. На похоронах сообщили, что один из спасенных товарищей выжил и находится в госпитале.

Сапрунова посмертно наградили орденом Мужества.