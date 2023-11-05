Режиссёр Рязанского музыкального театра погиб на СВО

Режиссёр и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов героически погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает страница театра ВКонтакте.

— Никаким словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова, — говорится в сообщении.

В Рязанском музыкальном театре как режиссёр он поставил мюзиклы М.Дунаевского «Алые паруса» и И.Зубкова «12 стульев», Е.Шашина «Приключения Дюймовочки», оперы А. Г. Рубинштейна «Демон» и П. И. Чайковского «Евгений Онегин», оперетты Ж.Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами», И.Штрауса «Цыганский барон», Ф.Легара «Весёлая вдова», концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства.

Как балетмейстер-постановщик работал над мюзиклами В.Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», Е.Шашина «Приключения кота в сапогах» и «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги», музыкальными комедиями А.Колкера «Труффальдино из Бергамо» и Г.Канчели «Проделки Ханумы», оперой Ж.Бизе «Кармен».