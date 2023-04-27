Ревнивая рязанка угрожала задушить соперницу

Железнодорожный районный суд Рязани вынес обвинительный приговор жительнице областного центра, признав её виновной в угрозе убийством соседке из ревности. Подробности привели в уголовно-судебном управлении.

Потерпевшая 12 ноября 2022 года вместе с другими соседями находилась в общей кухне, когда туда пришли осуждённая с супругом. Мужчина ранее признался жене в изменах с потерпевшей, из-за чего супруги некоторое время жили отдельно.

Осуждённая стала предъявлять сопернице претензии по поводу отношений с её супругом, женщина попросила оставить её в покое.

Ревнивица разозлилась, подошла к потерпевшей сзади, и обхватив за шею, стала душить, угрожая убийством. Женщина начала задыхаться и упала со стула на пол. В конфликт вмешались муж осуждённой и сосед, которые помогли потерпевшей освободиться. Ревнивица поняла, что сильно напугала соперницу, и отпустила её.

Осуждённая полностью признала свою вину. Суд назначил ей 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.