Ретроградный Меркурий в августе 2024: самые сложные дни, на какие знаки повлияет и почему его не стоит бояться

Ретроградный Меркурий ожидается с 5 августа по 28 августа 2024 года. Этот период продлится 23 дня, и его влияние будет ощутимым для всех, но особенно для определённых знаков Зодиака. Кому пристально нужно следить за собой, своими чувствами и поступками в период ретроградности? 7info объяснила астролог Nadya Zvezdnaya.

В это время часто возникают недоразумения, задержки и сбои в коммуникациях и поездках. Меркурий отвечает транспорт и информацию, поэтому его ретроградное движение может привести к ошибкам в документах, потерям данных, поломкам техники и общим недоразумениям.

Наиболее опасными считаются дни начала и конца ретроградности, когда Меркурий останавливается и меняет направление. Это так называемые «стационарные» дни — 5 августа и 28 августа. Эти дни особенно опасны для начала новых дел, подписания контрактов и принятия важных решений.

Некоторые знаки Зодиака могут ощущать влияние ретроградного Меркурия сильнее других. Так, Девы и Близнецы (управляемые Меркурием) будут чувствовать влияние на все аспекты жизни, особенно в сфере коммуникаций и здоровья.

Рыбы и Стрельцы (в противоположных знаках) могут столкнуться с трудностями в личных отношениях и карьере. Девы (особенно рождённые с 20 по 29 августа) будут особенно уязвимы, так как ретроградный Меркурий будет проходить через их солнечный знак.

Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Можно:

— Пересматривать и исправлять ошибки.

— Завершать начатые проекты.

— Вести дневник или заниматься самоанализом.

— Наводить порядок в доме и офисе.

— Восстанавливать старые контакты.

Нельзя:

— Начинать новые проекты и дела.

— Подписывать важные документы и заключать контракты.

— Покупать дорогостоящие вещи, особенно технику.

— Переезжать или начинать новые отношения.

Вот что астролог рекомендует всем нам для того, чтобы пережить ретроградный Меркурий без последствий:

— Будьте внимательны: Проверяйте и перепроверяйте важные документы и договоренности.

— Планируйте заранее: Оставляйте запас времени на поездки и решения.

— Будьте терпимы: Осознавайте, что задержки и недоразумения неизбежны, и старайтесь сохранять спокойствие.

— Используйте время для саморазвития: Занимайтесь медитацией, чтением и изучением нового.

Кому на страшен ретроградный Меркурий?

1. Творческие личности. Для писателей, художников, музыкантов и других творческих людей ретроградный Меркурий может стать временем вдохновения и новых идей. Этот период благоприятен для пересмотра старых проектов и завершения начатых дел.

2. Исследователи и учёные. Для тех, кто занимается исследованиями или работает в области науки, ретроградный Меркурий предоставляет возможность пересмотреть прошлые работы, выявить ошибки и внести улучшения. Это время для глубокого анализа и самоанализа.

3. Те, кто занимается саморазвитием. В период ретроградного Меркурия хорошо подходит для медитации, самопознания и духовных практик. Это время для внутреннего роста и анализа своих поступков и решений.

Причины, по которым не стоит бояться ретроградного Меркурия

Пересмотр и улучшение. Это время для пересмотра прошлых проектов, выявления ошибок и внесения улучшений. Многие люди находят это полезным для завершения незавершенных дел.

Воссоединение. Ретроградный Меркурий часто приносит людей из прошлого, что может быть возможностью для восстановления старых дружб и отношений.

Замедление и самоанализ. Этот период напоминает о важности замедления и обдумывания своих действий. Это время для самоанализа и внутреннего роста.

— Ретроградный Меркурий не обязательно является временем, которого нужно бояться. Для многих это может быть полезное и продуктивное время для пересмотра, самоанализа и творческих начинаний, — говорит астролог.