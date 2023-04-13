Ретроградный Меркурий 2023: что нас ждет и как справиться

В апреле 2023 года ожидается одно из главных космических событий, а именно ретроградный Меркурий, который приходится на период между солнечным и лунным затмениями. Это время, с точки зрения астрологии, будет наполнено судьбоносными событиями и требует особого внимания. На сайте marieclaire.ru рассказано, что нас ожидает в этот период. Рекомендации дала таролог, астролог, специалист в области свечной терапии, энергопрактик Алисия Артемьева.

Ретроградный Меркурий уже был в конце декабря 2022 года и продолжался до 18 января 2023 года. Второе движение планеты в обратном направлении начнется с 20 апреля по 15 мая, попадая в коридор затмений.

Многие люди ассоциируют ретроградное положение Меркурия с различными проблемами, но не стоит этого бояться. Меркурий, который отвечает за коммуникации, договоренности и документы, может помочь с некоторыми вопросами. Главное правило поведения в указанный период — не заключать важные сделки и не подписывать договоры. Ретроградный Меркурий может замедлить «бумажные» вопросы, преподнести неприятные сюрпризы, поэтому лучше делать акцент на самоанализе, духовном росте, поиске ответов на важные вопросы.

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Ретроградное положение Меркурия связано с законом кармы. Если вы трудились и проявляли ответственный подход к делам до наступления обратного движения планеты, то получите соответствующую отдачу в период с 20 апреля по 15 мая. Нужно сбавить обороты и отпустить определенные ситуации, связанные с карьерой и делами. Лучше налаживать коммуникации, укреплять отношения в коллективе или расширять круг знакомых.

Если у вас есть вопросы, связанные с поиском себя, вероятно, ответ на них найдется именно в это время. Ретроградный Меркурий откроет скрытые перспективы, укажет, в каком направлении двигаться дальше. Не исключено, что приведет к судьбоносным открытиям и решениям.

В отношениях с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре, также можно ожидать позитивных перемен. Меркурий в ретрограде поможет сгладить острые углы и наградит обе стороны дипломатичностью, благодаря чему конфликтующие стороны имеют все шансы добиться перемирия. Главное — не заключать важные сделки и подписывать договоры в указанный период и настроиться на самоанализ, духовный рост и налаживание коммуникаций.