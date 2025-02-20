Ретроградная Венера в 2025 году: что нужно обязательно успеть до 2 марта

Со 2 марта по 13 апреля 2025 года Венера, планета любви, гармонии и красоты, вступит в ретроградную фазу. Этот период может принести значительные перемены в личную жизнь, финансы и отношения. Астролог Хейли Комет объясняет, как минимизировать возможные негативные последствия и пройти этот период с максимальной пользой.

Что такое ретроградная Венера?

Ретроградное движение Венеры — это астрологическое явление, во время которого планета словно движется назад с точки зрения земного наблюдателя. Этот период часто связан с переоценкой ценностей, пересмотром отношений и финансовых привычек.

Три шага для подготовки к ретроградной Венере

Чтобы избежать возможных трудностей, астролог советует выполнить три важных действия до начала марта 2025 года.

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1. Заранее запланировать косметические процедуры

Если вы планируете изменить причёску, сделать татуировку, маникюр или другие бьюти-процедуры, лучше завершить их до 2 марта.

«Во время ретроградной Венеры результаты могут не оправдать ожиданий, — предупреждает Хейли Комет. — Постарайтесь успеть всё сделать в феврале, чтобы избежать разочарований».

Изображение: DALL E

2. Принять важные финансовые решения

Крупные покупки, инвестиции или финансовые сделки лучше завершить до начала ретроградного периода.

«Венера может вызвать переоценку ценностей и финансовые затруднения, — объясняет астролог. — Закройте все значимые сделки заранее, чтобы избежать сожалений».

3. Прекратить общение с токсичными людьми

Если в вашем окружении есть люди, которые приносят негатив, постарайтесь прекратить с ними общение до начала ретроградной фазы.

«В этот период прошлые связи часто напоминают о себе, что может нарушить эмоциональное равновесие, — говорит Комет. — Закрыв эти двери заранее, вы защитите себя от лишних потрясений».

Как пережить ретроградную Венеру?

Период ретроградной Венеры — это время для внутренней работы и переоценки. Вместо того чтобы начинать новые проекты или отношения, сосредоточьтесь на анализе прошлого и улучшении текущих ситуаций.