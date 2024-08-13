Вторник, 13 августа, 2024

Решение России по Курской области удивило ВСУ

Автор: 7info

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Изображение от senivpetro на Freepik

Александр Меркурис, британский аналитик, высказал мнение, что Российская Федерация не перебросила войска из Донбасса в Курскую область, что вызвало удивление на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам эксперта, некоторые украинские военные чиновники обеспокоены тем, что российская армия не перебросила резервы из Донбасса в Курскую область.

Меркурис также отметил, что даже среди сторонников Украины есть те, кто сомневается в перспективах атаки на Курскую область.

Ранее стало известно, что «вагнеровцам» под Курском даны особые полномочия.

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