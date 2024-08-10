Министр обороны России Андрей Белоусов принял решение направить в Курскую область бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По информации из источников, «музыкантам» были предоставлены особые полномочия, пишет «Московский комсомолец».

Согласно сообщениям, в регион были переброшены несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», что значительно превосходит численность вторгшегося подразделения ВСУ. По официальным данным, два дня назад в составе ВСУ было около тысячи бойцов.

Кроме того, в Курскую область также прибыли подразделения «Ахмат» и «Пятнашка», которые обладают значительным боевым опытом.

Военный эксперт Антон Щепетнов отмечает, что переброска бойцов «Вагнера» в Курск является логичным шагом. Это позволяет привлечь опытных военных без необходимости отвлекать силы, задействованные в других регионах. Таким образом, министр обороны Андрей Белоусов использовал важный козырь, не попавшись в ловушку Киева.

Никаких сомнений в боевой эффективности бойцов ЧВК «Вагнер» не возникает. Ранее они захватили Бахмут и Соледар. Теперь их противникам может показаться, что «бахмутская мясорубка» была лишь детской сказкой. Враг столкнется с ними лицом к лицу, не имея мощной оборонительной линии.

По неофициальной информации, бойцам «Вагнера» был дан приказ не брать противников в плен. «Нашим „добровольцам“ — Аиду, Вагнеру, Пятнашке и другим подразделениям — было поручено не создавать обменный фонд», — сообщает канал Condottiero.

Сражения на границе Курской области продолжаются уже несколько дней. Военные эксперты полагают, что цель противника — заставить Москву вывести часть войск с фронта для защиты приграничного региона. Кроме того, ВСУ могут попытаться захватить Курскую АЭС в Курчатове. Это позволило бы Киеву шантажировать Москву, а в случае уничтожения станции — спровоцировать серьезную техногенную и экологическую катастрофу.

Также есть мнение, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью атаки на Курск пытается укрепить свои переговорные позиции, готовясь к значительной сделке с Россией.