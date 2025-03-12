Решение о переезде школы № 6 в здание на улице Ленина пока не принято

Решение о переезде школы № 6 в здание на улице Ленина, 35 пока не принято. Об этом в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

Напомним, сейчас школа с углубленным изучением французского языка располагается в здании, которое перейдёт в собственность Рязанской епархии. Ранее сообщалось, что новую школу построят на Лыбедском бульваре, рядом со стадионом «Спартак». Позднее выяснилось, что сделать это не получится.

— На земельном участке, который был определен для строительства школы на Лыбедском бульваре ранее, большое количество инженерных коммуникаций, есть охранные зоны. Земельный участок позволяет построить здание только на 250-300 мест. Это не обеспечит перевод школы № 6, в которой обучаются 570 человек, — сообщили представители мэрии Рязани.

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Чиновники пишут, что для переезда школы сейчас подбираются варианты, один из них — здание администрации на улице Ленина, 35.

— Окончательное решение о переезде школы № 6 пока не принято, вопрос находится на стадии проработки, — говорится в сообщении мэрии.

Жители Рязани от такого предложения, мягко говоря, не в восторге. В соцсетях рязанцы обращают внимание на состояние здания, на то, что там сложно будет сделать спортзал.

Вот, что пишет рязанка в комментариях губернаторсого телеграм-канала:

Получила сегодня ответ по по поводу переезда школы 6 в здании на ул. Ленина (где сейчас располагается администрация). Сразу возникают вопросы:

В какое здание переедет администрация? В ответе написано, что строительство нового здания школы невозможно, так как маленький участок, был запланирован под строительство. А на ул. Ленина большой участок? Там большое здание?

На ул. Ленина есть возможность не просто отремонтировать здание в соответствии с нормами и ГОСТами? Оборудовать спортивный зал? Оборудовать столовую? И сделать классы не хуже, чем во 2 гимназии? Оборудовать актовый зал?

Хотелось бы получить ответы на конкретные вопросы.

Или покрасят стены, полы и перевезут детей со старыми партами в старое здание?