Ремонтные работы изменят расписание электричек в Рязанской области

Со 2 сентября в Рязанской области изменятся маршруты и время отправления некоторых пригородных поездов. Причиной станет масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

На нескольких участках железной дороги, включая перегоны Разъезд 59 км — Рыбное, Рязань-1-Лесок — Листвянка, Берястянки — Сасово и Лесок — Листвянка, запланированы ремонтные работы и модернизация энергообеспечения. Железнодорожники обновят пути, стрелочные переводы и проведут другие необходимые работы.

Изменения коснутся поездов, следующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Узуново, Шилово, Гавердово, Ясаково и Сасово. Некоторые электрички будут курсировать по измененным маршрутам, а время отправления и прибытия многих поездов изменится. Часть электричек временно отменят.

Московская железная дорога рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с новым расписанием. Информация доступна на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит повысить безопасность движения и улучшить качество пассажирских перевозок.