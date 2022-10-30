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Татьяна Проводина

Ремонт улицы Семчинской в Рязани планируется завершить до конца июля 2023 года

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В Рязани продолжается ремонт улицы Семчинской. Как рассказал инженер Владимир Воробьёв, на участке протяжённостью 1350 метров по проекту в рамках двухлетнего муниципального контракта планируется заменить асфальтобетонное покрытие и обустроить тротуар.

В первый год, как ожидается, будет уложен нижний слой покрытия, а во второй год в планах укладка верхнего слоя покрытия и обустройство дороги – нанесение дорожной разметки и установка новых дорожных знаков.

Завершение работ планируется до 30 июля 2023 года.

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