Ремонт дорог, новый мост через Оку, восстановление усадьбы Баташевых обсудили в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального правительства, на котором были утверждены ключевые изменения в областной бюджет и рассмотрены важные инициативы. Среди них — планы по ремонту дорог, строительство нового моста через Оку, восстановление усадьбы Баташевых и поддержка семей с детьми.
Назначение нового сенатора
Губернатор сообщил, что в Совет Федерации направлено постановление о наделении полномочиями сенатора представителя от правительства Рязанской области Сергея Аноприенко. Малков отметил, что Аноприенко — профессионал с большим опытом, который уже доказал свою эффективность, в том числе во время борьбы с лесными пожарами в 2022 году.
Ремонт дорог и инфраструктурные проекты
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Рязани планируется отремонтировать 13 участков автодорог. Среди них — улицы Костычева, Павлова, Октябрьская, Краснорядская и другие. Также будет отремонтирован путепровод через железнодорожные пути на Первомайском проспекте.
Кроме того, в 2025 году стартуют крупные инфраструктурные проекты: строительство нового моста через Оку и Южного обхода Рязани. Эти объекты станут важным шагом в развитии транспортной системы региона.
Восстановление усадьбы Баташевых
В Касимовском округе началась работа по благоустройству поселка Гусь-Железный, где расположен уникальный объект культурного наследия — усадьба Баташевых. В планах — создание туристической тропы, очистка территории плотины и берегов реки Гусь.
Поддержка семей и цифровая трансформация
На заседании также были утверждены изменения в порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми. Это позволит сделать поддержку более адресной и эффективной.
Кроме того, скорректирована государственная программа по развитию информационного общества. Новые задачи соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Патриотическое просвещение
Губернатор отметил активную работу регионального отделения Российского общества «Знание». В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы проводятся патриотические лекции для школьников, студентов и трудовых коллективов.