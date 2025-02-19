Ремонт дорог, новый мост через Оку, восстановление усадьбы Баташевых обсудили в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального правительства, на котором были утверждены ключевые изменения в областной бюджет и рассмотрены важные инициативы. Среди них — планы по ремонту дорог, строительство нового моста через Оку, восстановление усадьбы Баташевых и поддержка семей с детьми.

Назначение нового сенатора

Губернатор сообщил, что в Совет Федерации направлено постановление о наделении полномочиями сенатора представителя от правительства Рязанской области Сергея Аноприенко. Малков отметил, что Аноприенко — профессионал с большим опытом, который уже доказал свою эффективность, в том числе во время борьбы с лесными пожарами в 2022 году.

«Сергей Михайлович всегда был на передовой, координировал работы на месте. Уверен, что в статусе сенатора он продолжит приносить пользу нашему региону», — подчеркнул Малков.

Ремонт дорог и инфраструктурные проекты

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Рязани планируется отремонтировать 13 участков автодорог. Среди них — улицы Костычева, Павлова, Октябрьская, Краснорядская и другие. Также будет отремонтирован путепровод через железнодорожные пути на Первомайском проспекте.

«Мы ежегодно повышаем планку в дорожной сфере. В этом году уже проведены все подготовительные работы, заключены контракты, и с наступлением благоприятной погоды начнем ремонт», — заявил губернатор. Реклама

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Кроме того, в 2025 году стартуют крупные инфраструктурные проекты: строительство нового моста через Оку и Южного обхода Рязани. Эти объекты станут важным шагом в развитии транспортной системы региона.

Восстановление усадьбы Баташевых

В Касимовском округе началась работа по благоустройству поселка Гусь-Железный, где расположен уникальный объект культурного наследия — усадьба Баташевых. В планах — создание туристической тропы, очистка территории плотины и берегов реки Гусь.

«Усадьба Баташевых — это наше историческое достояние. Мы будем добиваться включения её в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия», — отметил Малков.

Поддержка семей и цифровая трансформация

На заседании также были утверждены изменения в порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми. Это позволит сделать поддержку более адресной и эффективной.

Кроме того, скорректирована государственная программа по развитию информационного общества. Новые задачи соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Патриотическое просвещение

Губернатор отметил активную работу регионального отделения Российского общества «Знание». В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы проводятся патриотические лекции для школьников, студентов и трудовых коллективов.