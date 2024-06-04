Вторник, 4 июня, 2024

Ремонт дорог и строительство газопроводов обсудили в правительстве Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Павел Малков
Павел Малков, фото правительства Рязанской области

3 июня губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, начав с благодарности за подготовку и проведение мероприятий в рамках визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что визит прошел на высоком уровне, включая освящение нового храма на улице Новаторов и обсуждение вопросов духовно-нравственного воспитания.

Губернатор представил нового министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Дениса Тараканова, пожелав ему успехов в работе и внедрении лучших практик. Малков подчеркнул важность совершенствования системы социальной поддержки граждан, учитывая масштабные реформы, запланированные на 2026 год.

В ходе заседания обсуждалось состояние въездных автодорог региона. Малков отметил, что пять из десяти таких дорог требуют ремонта. Он поручил привести в порядок не только дорожное полотно, но и прилегающие территории, включая здания и газоны.

Министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о ремонте дорог, выполненных в прошлом году, и планах на текущий год. Запланирован капитальный ремонт дороги в Милославском районе на границе с Липецкой областью и региональной дороги на границе с Тамбовской областью. Также будет отремонтирована дорога к дому кинорежиссера Андрея Тарковского в поселке Мясное с завершением работ в сентябре 2025 года.

Министр строительного комплекса Дмитрий Василевский доложил о выделении более 60 млн рублей из областного бюджета на строительство газопроводов в семи районах, работы завершат до конца года. Он также сообщил о завершении строительства новой школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» к началу следующего учебного года.

И. о. министра культуры Елена Васильева рассказала о развитии мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» проведут техническое оснащение учреждения и ремонт Дома науки и Мемориального дома. Губернатор поручил представить приоритетные планы развития музейного комплекса и предложения по привлечению федеральной поддержки.

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