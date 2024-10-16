Среда, 16 октября, 2024
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Ремейк комедии «Приключения итальянцев в России» снимут с китайцами

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Алексей Самохин

Россия и Китай планируют снять ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актёров. Об этом рассказал Борис Титов, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, сообщает ТАСС.

Титов рассказал об этом на заседании комитета, посвящённом 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. В своём выступлении он также отметил, что планируется организация культурных мероприятий, включая выставку Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремесел, шоу российских и китайских гимнасток, фестиваль анимации. 

По его словам, отношения между Россией и Китаем основаны на сотрудничестве и взаимопонимании. Титов подчеркнул, что оба государства надёжно поддерживают друг друга в отстаивании идеалов мира, стабильности и глобальной безопасности.

В рамках перекрёстных годов культуры России и Китая, объявленных на 2024-2025 годы, запланировано более 230 культурных мероприятий, многие из которых организует комитет.

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