Рекордную за 27 лет территорию планируют засеять в этом году в Рязанской области

В этом году в Рязанской области планируется поставить рекорд по засеянной территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Аграрии уже засеяли 235 тысяч гектаров, что составляет 32% от планируемой площади яровых. Зерновые и зернобобовые посеяны на 190 тысячах гектаров, рапс – на 16 тысячах гектаров, подсолнечник – на 12 тысячах гектаров, соя – на 5 тысячах гектаров, однолетние травы – на 8 тысячах гектаров, сахарная свекла – на 3,5 тысячи гектаров, картофель – на 0,7 тысячи гектаров.

«Старт сева был в обычные сроки, сейчас ход кампании опережает среднемноголетний график примерно на неделю. В предприятиях есть всё необходимое: семена, техника, топливо», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

Александро-Невский район на данный момент лидирует в посеве яровых зерновых культур — засеяно 15 тысяч гектаров. В Ряжском округе — 11 тысяч гектаров, Кораблинском округе – 10 тысяч гектаров, Сараевском районе – 26 тысяч гектаров, Милославском районе – 16 тысяч гектаров.

Реклама

В 2025 году в Рязанской области планируется засеять более 1 миллион 136 тысяч гектаров. Это на 1% больше чем в 2024 году, если планы воплотятся, то этот показатель станет максимальным за последние 27 лет.