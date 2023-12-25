Регионы начали пересматривать позицию о запрете на аборты

Власти некоторых регионов России начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках после прямой линии Владимира Путина, пишут «Известия».

Так, Челябинская область стала отрицать, что в регионе есть рекомендация, запрещающая аборты в частных клиниках. После прямой линии, отвечая на запрос «Известий», в региональном минздраве заявили, что «никакие ограничения на проведение абортов в регионе не вводили».

«Вся работа направлена на информирование беременных о мерах социальной поддержки, выявление факторов, которые влияют на репродуктивный выбор пациенток, профилактику абортов», — сказали там.

А в правительстве Нижегородской области, чье заксобрание в день прямой линии внесло в Госдуму законопроект на запрет абортов в негосударственных медучреждениях, основной причиной инициативы теперь называют претензии качеству процедуры в этих организациях.

По мнению чиновников, в настоящее время в них «отсутствует строгий контроль» за порядком оказания услуг по прерыванию беременности.

«Проект разработан в целях снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, сохранения репродуктивной функции женщины», — указали там. И отметили, что внесенный в Госдуму законопроект «не может рассматриваться как ущемление прав женщин», потому что «он направлен в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение оказания квалифицированной медпомощи».

В пресс-службе кабинета министров Татарстана «Известиям» сообщили, что 2022 году в регионе зарегистрировано 14 729 прерываний беременности, из них 3 461 — в частных клиниках.