Региональный сосудистый центр в Скопине заработает в 2023 году

Региональный сосудистый центр в Скопине, созданный на базе Скопинского межрегионального медицинского центра, примет первых пациентов в 2023 году. Об этом во время правительственного часа в областной Думе рассказал министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По его словам, в Скопин будут привозить пациентов из соседних районов, чтобы избежать более длительных поездок в Рязань. Это позволит оказывать людям своевременную медицинскую помощь.

В клинике будут проводить чрескожные коронарные вмешательства.

В настоящее время в Рязанской области работают 2 РСЦ и 6 первичных сосудистых отделений, в 2022 году было завершено их переоснащение, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.