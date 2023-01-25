Среда, 25 января, 2023
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Региональный сосудистый центр в Скопине заработает в 2023 году

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Изображение от Freepik

Региональный сосудистый центр в Скопине, созданный на базе Скопинского межрегионального медицинского центра, примет первых пациентов в 2023 году. Об этом во время правительственного часа в областной Думе рассказал министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По его словам, в Скопин будут привозить пациентов из соседних районов, чтобы избежать более длительных поездок в Рязань. Это позволит оказывать людям своевременную медицинскую помощь.

В клинике будут проводить чрескожные коронарные вмешательства.

В настоящее время в Рязанской области работают 2 РСЦ и 6 первичных сосудистых отделений, в 2022 году было завершено их переоснащение, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.

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