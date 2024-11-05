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Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»

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2 ноября в библиотеке имени Горького состоялась выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья, которую организовало региональное отделение Движения Первых. В выставке приняли участие более 80 юных художников. Идея создания такой выставки принадлежит активистке Движения, ученице 35 школы Кире Зотовой. Подобное событие проводилось впервые.

Открытие экспозиции состоялось в библиотеке имени Горького в 14:00. Более 80 рисунков было исполнено в тематике народных мотивов и сказок. В рамках выставки прошел торжественный концерт, мыльное шоу, мастер-класс по живописи для всех желающих. Победителей выставки наградила председатель регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева. Выставку также посетила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

— Когда Кира Зотова предложила свою идею, мы даже не сомневались, что такой проект нужно делать! Здесь собрались разные детки, но самое главное, все вместе, рядом. Они общаются, обмениваются впечатлениями от выставки и, самое главное, улыбаются. Их рисунки покорили абсолютно всех. Красочные, яркие, живые, — говорит Татьяна Косачева, председатель регионального отделения Движения Первых.

Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»
Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»
Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»
Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»
Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»
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