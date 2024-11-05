Региональное отделение Движения Первых провело выставку рисунков детей с ОВЗ «Искусство в каждом»

2 ноября в библиотеке имени Горького состоялась выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья, которую организовало региональное отделение Движения Первых. В выставке приняли участие более 80 юных художников. Идея создания такой выставки принадлежит активистке Движения, ученице 35 школы Кире Зотовой. Подобное событие проводилось впервые.

Открытие экспозиции состоялось в библиотеке имени Горького в 14:00. Более 80 рисунков было исполнено в тематике народных мотивов и сказок. В рамках выставки прошел торжественный концерт, мыльное шоу, мастер-класс по живописи для всех желающих. Победителей выставки наградила председатель регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева. Выставку также посетила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.