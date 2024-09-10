Вторник, 10 сентября, 2024

Региональное отделение Движения Первых проведет спортивный фестиваль для семей «Спортивная команда»

Автор: 7info 2

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Фото прислано пресс-службой Движения Первых

14 сентября на Рязанском крытом футбольном манеже «ФК Рязань» пройдет семейный спортивный фестиваль «Семейная команда» в рамках Всероссийского проекта Движения Первых «Вызов Первых».

Команды поборются за звание самой спортивной семьи. Участников ждут 10 спортивных площадок с весёлыми эстафетами и спортивными интерактивами. Семьи сразятся в соревнованиях по регби, городкам, пройдут по лабиринту и пробегут дистанцию на скорость. За прохождение испытаний команды получат приятные подарки от регионального отделения Движения Первых. 


Для участия необходимо собрать команду от 3 до 5 человек из числа членов одной семьи. Минимальный возраст участников 6 лет. Обязательно наличие в команде хотя бы одного взрослого. Все участники команды должны быть зарегистрированными на сайте будьвдвижении.рф. Также необходимо подать заявку на данную Активность по ссылке https://будьвдвижении.рф/projects/2805

После подачи заявки с участниками команд свяжутся представители организационного комитета.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. 

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек. 

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия». 

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.  

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.  

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность
в Движении».

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