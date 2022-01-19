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Среда, 19 января, 2022
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Рецидивиста задержали за убийство на улице Берёзовой в Рязани

7info

По подозрению в убийстве жителя улицы Берёзовой Рязани задержан безработный мужчина, 1985 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за преступления против собственности. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Труп 49-летнего рязанца с колото-резаной раной головы нашли в его квартире 13 января. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, смертельную рану мужчине нанёс его знакомый. Подозреваемого задержали, он сознался в убийстве.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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