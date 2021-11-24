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Среда, 24 ноября, 2021
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Рецидивист заживо сжёг собутыльницу спустя несколько часов после знакомства

Александр Ильин

В Витебске 32-летний ранее судимый мужчина подозревается в убийстве своей знакомой, которую он заживо сжёг во время распития алкоголя. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как установили следователи, подозреваемый познакомился с девушкой за несколько часов до совершения преступления. Пара решила продолжить общение в подъезде дома, где проживает злоумышленник. С собой они взяли горячительные напитки. 

Позже во время застолья мужчина поджог женщину. Обгоревшее тело нашли в подъезде одного из домов по Московскому проспекту. 

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. 

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