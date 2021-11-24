Рецидивист заживо сжёг собутыльницу спустя несколько часов после знакомства

В Витебске 32-летний ранее судимый мужчина подозревается в убийстве своей знакомой, которую он заживо сжёг во время распития алкоголя. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как установили следователи, подозреваемый познакомился с девушкой за несколько часов до совершения преступления. Пара решила продолжить общение в подъезде дома, где проживает злоумышленник. С собой они взяли горячительные напитки.

Позже во время застолья мужчина поджог женщину. Обгоревшее тело нашли в подъезде одного из домов по Московскому проспекту.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.