Рецидивист из Рыбновского района попался на краже в Рязани

Сотрудники угрозыска ОМВД по Октябрьскому району Рязани задержали жителя Рыбновского района, промышлявшего кражами из касс магазинов. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Представитель магазина на улице Новосёлов заявил в полицию о пропаже 23 тысяч рублей. Вероятно, кража произошла, когда продавец отвлеклась на несколько минут.

Оперативники нашли очевидцев, заметивших мужчину средних лет, выходящего из магазина примерно во время кражи. Эксперт-криминалист нашёл на денежном ящике следы. Отпечатки пальцев указывали на причастность к преступлению ранее судимого за кражу и грабёж 38-летнего жителя Рыбновского района.

Около 2 месяцев назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где провёл несколько лет. Кражи, в которых его признали виновным, злоумышленник совершал в моменты, когда продавцы занимались покупателями и касса оставалась без присмотра.

Полицейские выехали в Рыбновский район, однако выяснилось, что в своём доме в последнее время подозреваемый не проживал. Вскоре правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

По имеющимся сведениям, после выхода из колонии злоумышленник стал употреблять «синтетику», и ему понадобились деньги на покупку запрещённых веществ. Мужчина вспомнил метод воровства «на невнимательность» продавца.

Улучив момент, когда продавец отвлеклась на покупателя и вышла из-за кассы, мужчина зашёл за прилавок и забрал из денежного ящика все купюры – 23 тысячи рублей. Скрыться от правоохранительных органов ему не удалось.

По статье о краже рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.