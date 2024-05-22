Речной круиз из Рязани в Ярославль вошел в топ-10 интересных водных маршрутов России

Сервис путешествий Туту.ру составил топ-10 самых красивых водных маршрутов в России. В него вошел речной круиз из Рязани в Ярославль.

Особенность этого маршрута в том, что по пути путешественники могут увидеть такие древние города, как Муром, Касимов, Нижний Новгород, Кострому. Отмечается, что есть маршруты, которые дают возможность погулять по Москве.

Эксперты рекомендуют комбинировать маршруты для своего путешествия, т.е. пользоваться разными видами транспорта. Так путешествие станет более насыщенным и интересным.