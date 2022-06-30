Ребёнок попал в реанимацию, упав с 6 этажа в Красноярске

Осторожно: страшные кадры. Двухлетний мальчик выпал из окна в Красноярске.

Подробности происшествия сообщает Telegram канал Mash.

Отец ребёнка спал. Соседи рассказали, что мужчина отмечал рождения сына. Мать находилась в роддоме со вторым ребёнком. Отец и сын легли спать. Мальчик проснулся и забрался на подоконник на кухне. Окно было открыто. Ребёнок посидел там и упал на газон.

Мальчик с тяжёлыми травмами попал в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция проводит проверку, отца поставили на профилактический учёт.