«Ребёнка к ноябрю» рязанцам представил во второй гастрольный день Новгородский театр драмы

Во второй день «Больших гастролей» в Рязани Новгородский академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского представил комедию «Ребёнок к ноябрю». Повесть Леонида Жуховицкого ожила 28 октября на сцене Рязанского театра драмы, а зрители стали свидетелями невероятных виражей судьбы её главной героини.

Красивой молодой девушке после расселения дома грозит переезд не в отдельную квартиру, а в комнатку. Она начинает искать отца для будущего ребёнка (только у женщины с ребёнком есть шанс получить заветное просторное жильё). Тридцатилетняя Даша после несколько неудачных романов успела разочароваться в мужчинах, однако для своего будущего чада хочет найти красавца с идеальными генами. Главное условие – ни в коем случае не влюбляться в него. Но где же искать: среди экс-бойфрендов или на сайте знакомств? А, может, присмотреться к близкому окружению? На эти вопросы главная героиня упорно ищет ответ методом проб и ошибок не без помощи своих закадычных друзей.

Трогательная и лёгкая комедия заставляет задуматься: есть ли счастье без любви, и можно ли построить семью, не имея глубокого чувства привязанности? Можно ли прожить без любви, и как найти того человека, с которым тебе по пути? Терпит ли любовь тех, кто идёт против чувств, и способна ли сыграть с этими людьми злую шутку?

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