Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Касимовском районе

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествия:

23 июля 2023 года, примерно в 21:35, в Касимовском районе на 224-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, 49-летний житель деревни Выропаево, управляя мопедом «МОТОЛЕНД», совершил столкновение с автомобилем «КИА РИО» под управлением 44-летнего жителя города Луховицы.

В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.