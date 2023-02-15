Разыскиваются очевидцы ДТП с четырьмя погибшими мужчинами в Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП.

10 февраля 2023 года в Михайловском районе Рязанской области на 219-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло трагическое ДТП. По предварительным данным, в 22:50 грузовой автомобиль «Скания», управляемый 40-летним мужчиной, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», водителем которого был 27-летний житель Волгоградской области. К сожалению, в результате ДТП погибли водитель, 21-летний, 22-летний и 21-летний пассажиры легкового автомобиля.

Сотрудники следственного управления УМВД России по Рязанской области просят всех, кто может предоставить информацию о данном происшествии, обратиться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.