Четверг, 22 августа, 2024

Разведывательные самолёты США заметили в Чёрном море у Крыма

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Военная хроника

Днём в четверг, 22 августа, в Чёрном море заметили несколько разведывательных самолётов, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

— Куча американских разведывательных самолетов у Черного моря и Крыма. Когда такое скопление появляется одновременно, ничего хорошего обычно не происходит, — пишет автор поста.

Ранее разведывательные самолёты НАТО замечали перед атаками на российские территории со стороны ВСУ.

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