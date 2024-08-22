Разведывательные самолёты США заметили в Чёрном море у Крыма

Днём в четверг, 22 августа, в Чёрном море заметили несколько разведывательных самолётов, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
Ранее разведывательные самолёты НАТО замечали перед атаками на российские территории со стороны ВСУ.
Днём в четверг, 22 августа, в Чёрном море заметили несколько разведывательных самолётов, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
Ранее разведывательные самолёты НАТО замечали перед атаками на российские территории со стороны ВСУ.
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