Служба внешней разведки (СВР) России получила информацию от своего резидента в Киеве о том, что американцы ищут замену Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы, опубликованной в журнале «Разведчик», сообщает ТАСС.

В документе говорится, что на Западе обеспокоены тем, как развивается ситуация на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе отмечают, что среди украинцев растёт недовольство из-за затяжного конфликта с Россией. Люди теряют интерес к происходящему, перестают доверять государственным институтам. Особенно остро это ощущается после того, как 20 мая закончился пятилетний срок полномочий Зеленского.

Однако, несмотря на это, американцы и европейцы всё ещё хотят, чтобы Зеленский оставался на своём посту. Это связано с тем, что он контролирует финансирование конфликта, которое приносит огромные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям оружия. Поэтому Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине быть сдержанными.

В то же время американцы активизировали поиски альтернативы Зеленскому. Они установили контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также они ведут негласные переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Резидент предполагает, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет обвинить во всех неудачах Зеленского и выбрать одного из этих людей.