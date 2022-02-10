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Четверг, 10 февраля, 2022

Разрушающееся здание первого скопинского краеведческого музея не является памятником архитектуры

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Разрушающееся здание первого скопинского краеведческого музея не является памятником архитектуры

7info7
Фото: Скопинское историческое общество
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Разрушающееся здание первого скопинского краеведческого музея не является памятником архитектуры. Об этом проинформировали в Скопинской администрации.

Ранее стало известно, что в Скопине произошло обрушение здания первого краеведческого музея на улице Октябрьской. Информацию представители местного исторического общества 9 февраля в соцсетях.

Стена, которая обрушилась, – это часть нежилого здания, которая имеет общую стену с жилым домом. Упавшая стена задела газопровод. Силами службы благоустройства была оперативно расчищена территория для работников горгаза. Газ подключили. Претензий от жителей нет.

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Данное здание постройки XIX века не является памятником архитектуры.  Непродолжительное время его владельцами после революции были наследники купца Шестакова. Первая из организаций, занимавшая здание – почтовая контора, Позже вместе с почтой там разместили телеграфную станцию. В этом же доме некоторое время была квартира начальника почтово-телеграфной конторы коллежского советника Романовича. Затем в 1926 году в здании открывается «Музей местного края».

В 1956 году в здании произошел пожар и по постановлению Совмина в этом же году музей был закрыт. С этого времени здание не являлось функциональным: в нем не располагались ни служебные конторы, ни жилые помещения.

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