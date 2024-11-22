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Разработкой сценариев развития прибрежных территорий в Рязани займутся студенты

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Студенты-архитекторы из 17 профильных вузов страны займутся разработкой сценариев развития четырех прибрежных территорий рек в Рязани: Трубеж, Лыбедь, Рюминского пруда и участка реки Плетёнки. Об этом в своем тг-канале рассказал

В Рязани состоялся выездной семинар VII сезона образовательного проекта «Моя река». Мероприятие организовано Единым институтом пространственного планирования РФ при поддержке Минстроя России.

Студенты познакомились с будущими территориями проектирования, первой из которых стал Рюминский пруд. Также участники проекта посетили территорию Рязанского кремля и его окрестности.

— В течение учебного года конкурсантам предстоит провести градостроительный анализ и подготовить и представить проект на финальный смотр-конкурс, который состоится летом 2025 года. Желаю ребятам удачи!, — пишет Виталий Артемов.

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