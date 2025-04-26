Разные характеры и разница в возрасте не помешали обрести счастье семье Степановых

Семья Степановых из Рязани 25 апреля отпраздновала 5 лет супружеской жизни. Об этом сообщает «Сервис-ЗАГС».

Анна и Павел познакомились в музыкальном училище. Анна — первокурсница-скрипачка, Павел — второкурсник-гитарист. Открытая, позитивная Анна и серьёзный, более закрытый Павел, и разница в возрасте в 10 лет не стали препятствием для пары, а наоборот, дополнило их.

Отношения молодых людей продолжались 5 лет, пока они шли к регистрации брака. Сейчас их малышу уже 4 года. Глава семьи совмещает преподавательскую деятельность с творческой, Анна воспитывает сына и находится в ожидании еще одного малыша. Говорит, что с мужем они решают вопросы вместе, стараются и слышать друг друга, и прислушиваться. «Секрет» семейного счастья видят в уважении.

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Поздравляем семью Степановых с годовщиной. Желаем им долгой и счастливой совместной жизни.