Со 2 по 15 ноября наступает период растущей Луны, который, по мнению астрологов, наделён особой энергией, способствующей началу новых дел и воплощению амбициозных целей. Об этом пишет Life.ru. Время подходит для постановки жизненных целей, карьерных шагов, начала образовательных курсов и творческих проектов. Энергия растущей Луны обещает поддержку смелым решениям, поэтому сейчас важно не упустить момент и использовать каждый день для продвижения к мечтам.

Советы на время растущей Луны

Энергия Луны благоволит тем, кто активно движется вперёд. Если вы задумываетесь о новом проекте, карьерном рывке, расширении бизнеса или старте спортивных тренировок — это идеальное время. Особенно удачливым может оказаться период для людей творческих профессий, ведь вдохновение будет на высоте, позволяя открыть новые горизонты и вывести свои способности на новый уровень.

Постановка целей требует особого подхода: чётко формулируйте свои намерения, избегайте размытых формулировок и не бойтесь амбициозных планов. По словам астрологов, чем конкретнее цель, тем выше вероятность её достижения, и Луна придаст вам сил для уверенных шагов к задуманному.

Чего избегать в этот период

Несмотря на положительную энергию для роста и самореализации, астрологи не советуют использовать этот период для изменений во внешности. Маникюр, стрижка, окрашивание волос, диеты и другие процедуры лучше отложить. Растущая Луна, говорят специалисты, может сделать результат непредсказуемым, что приведёт к нежелательному эффекту. Внимание лучше сосредоточить на достижении целей и внутренних преобразованиях — для улучшения внешнего образа лучше выбрать фазу убывающей Луны.

Используйте дни растущей Луны как время личного и профессионального роста, следуя ясным и амбициозным целям, чтобы извлечь максимум из этого астрологически удачного периода.