Расписание некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 14 января

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 14 января в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на двух участках: Дивово – Рыбное и Лесок – Листвянка.

Так, 14, 23 и 28 января с 07:40 до 10:40 на перегоне Дивово – Рыбное на период работ движение поездов организуется по одному пути в реверсивном режиме. Это отразится на расписании: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск – Рязань-2 изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Два пригородных поезда – №6005 отправлением в 7:03 по маршруту Рязань-1 – Дивово и в обратном направлении №6012 отправлением в 8:17 – в указанные дни выведены из расписания.

27 – 31 января с 8:30 до 11:30 на участке Лесок – Листвянка на период ремонта движение поездов также организуется по одному пути в обе стороны. В связи с этим у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Гавердово, Ясаково и Листвянка изменится время отправления и прибытия.

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Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».