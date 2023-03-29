Расписание электричек в Рязанской области временно изменится

В конце марта — начале апреля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов.

30-31 марта и с 3 по 13 апреля (кроме выходных) железнодорожники будут проводить капитальный ремонт пути на участке Чемодановка – Кораблино. Бригадам предстоит заменить 8 км рельсов и очистить щебёночный балласт.

Технологические «окна» назначены 30 и 31 марта с 6:00 до 16:10, с 6:00 3 апреля до 6:00 5 апреля, с 6:00 6 апреля до 6:00 8 апреля, с 6:00 10 апреля до 6:00 12 апреля и с 6:00 13 апреля до 6:00 15 апреля. На время работ поезда будут двигаться по соседнему пути.

Из расписания выведут несколько пригородных поездов:

№6303 Ряжск-1 – Рязань-2 (в 8:35) 30 и 31 марта;

№6304 Рязань-2 – Ряжск-1 (в 11:18) 30-31 марта и 6-13 апреля;

№6305 Ряжск-1 – Рязань-2 (в 11:24) 3-4 и 6-13 апреля;

№6306 Рязань-2 – Ряжск-1 (в 13:35) 3-4 апреля;

№6005 Рязань-1 – Дивово (в 7:03) № 6012 Дивово – Рязань-1 (в 8:16) 5-7 и 10-13 апреля.

В будни с 3 по 13 апреля у некоторых электропоездов, курсирующих между Рязанью и станциями Рыбное, Дивово, Сасово, Шилово и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия.

В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».