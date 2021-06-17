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Четверг, 17 июня, 2021
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Раскрыты признаки незаметно развивающегося рака легких

Никита Брыкин
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Специалисты рассказали о признаках онкологического заболевания легких, которые проявляются незаметно, пишет КП.

Медики назвали основным поводом для обращения за медицинской помощью кашель, который не проходит неделями и лишь только ухудшается.

Другой симптом, на который пациентам стоит обратить внимание, – это появление крови в мокроте.

Также среди подозрительных признаков рака легких эксперты назвали частые бои в груди, а также частые бронхите и пневмониях, повышенная утомляемость, потеря аппетита и веса.

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