Раскрыты признаки незаметно развивающегося рака легких

Специалисты рассказали о признаках онкологического заболевания легких, которые проявляются незаметно, пишет КП.
Медики назвали основным поводом для обращения за медицинской помощью кашель, который не проходит неделями и лишь только ухудшается.
Другой симптом, на который пациентам стоит обратить внимание, – это появление крови в мокроте.
Также среди подозрительных признаков рака легких эксперты назвали частые бои в груди, а также частые бронхите и пневмониях, повышенная утомляемость, потеря аппетита и веса.