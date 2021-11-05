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Пятница, 5 ноября, 2021
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Раскрыты подробности пожара в школе Агро-Пустыни под Рязанью

Александр Ильин
Фото: vk.com / Рязанский муниципальный район Рязанской области

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Администрация Рязанского муниципального района раскрыла детали пожара в начальной школе в посёлке Агро-Пустынь. Соответствующая информация опубликована в официальной группе ВКонтакте. 

Так, в Агропустыньской школе был зарегистрирован 21 ребёнок. Дальнейшее обучение они будут проходить в Полянской средней школе.

Уточняется, что школа была оснащена пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. По прибытии пожарных 2-й деревянный этаж был полностью охвачен огнём.

Известно, что здание школы построили в 1910 году.

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