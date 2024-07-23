Вторник, 23 июля, 2024

Раскрыты детали смерти самой красивой байкерши России

Автор: powder

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Телеграм-канал Baza узнал подробности смерти «самой красивой байкерши России» Татьяны Озолиной, известно как «МотоТаня».

Авария произошла в районе Милас Муглы в Турции. В поездке принимали участие три человека. Девушка увидела машину впереди и начала притормаживать.

Байкер, который не заметил этого, немного боднул мотоцикл Озолиной. В итоге россиянка потеряла управление. По одной из версий, она врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет.

Предварительная причина смерти «МотоТани» — травма шеи. У Татьяны остался 13-летний сын.

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