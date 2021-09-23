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Четверг, 23 сентября, 2021
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Раскрыты детали о ранении бывшего российского министра и убийстве его жены

Никита Брыкин
Раскрыты детали о ранении бывшего российского министра и убийстве его жены

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Следствие рассматривает в качестве одной из версий попытку самоубийства бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола, пишет Лента.

По предварительной версии, мужчина поссорился с женой и ударил ее, в результате чего жертва черепно-мозговую травму. Женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый совершил попытку суицида.

Сейчас Тыт-оол находится в реанимации из-за многочисленных ранений. Следователи не могут опросить его, поскольку мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Тыт-оол проработал министром сельского хозяйства Тувы с 2015 по 2016 год, когда его арестовали, обвинив в мошенничестве на прежнем месте работы. В итоге чиновнику дали два года и восемь месяцев лишения свободы.

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