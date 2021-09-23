Раскрыты детали о ранении бывшего российского министра и убийстве его жены

Следствие рассматривает в качестве одной из версий попытку самоубийства бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола, пишет Лента.

По предварительной версии, мужчина поссорился с женой и ударил ее, в результате чего жертва черепно-мозговую травму. Женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый совершил попытку суицида.

Сейчас Тыт-оол находится в реанимации из-за многочисленных ранений. Следователи не могут опросить его, поскольку мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Тыт-оол проработал министром сельского хозяйства Тувы с 2015 по 2016 год, когда его арестовали, обвинив в мошенничестве на прежнем месте работы. В итоге чиновнику дали два года и восемь месяцев лишения свободы.