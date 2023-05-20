Родственница супругов, тела которых нашли накануне в лесу Верхней Пышмы, показала предсмертную записку молодой женщины, пишет E1.RU.

По мнению близких, пара от кого-то скрывалась. Молодые люди ушли из дома и перестали выходить на связь.

«Нас терроризировали, избивали, вымогали деньги. Двое из тех, проживающих в микрорайоне Старая Сортировка», — указано в записке.

Ее передадут следователям. К записке прилагается список тех, кого они винили в своих неприятностях.

Как стало известно, ранее погибший мужчина отбывал наказание в колонии по статье, связанной с наркотиками.