Суббота, 20 мая, 2023
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Раскрыто содержание предсмертной записки пары, которую нашли мертвой на Урале

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Родственница супругов, тела которых нашли накануне в лесу Верхней Пышмы, показала предсмертную записку молодой женщины, пишет E1.RU.

По мнению близких, пара от кого-то скрывалась. Молодые люди ушли из дома и перестали выходить на связь.

«Нас терроризировали, избивали, вымогали деньги. Двое из тех, проживающих в микрорайоне Старая Сортировка», — указано в записке.

Ее передадут следователям. К записке прилагается список тех, кого они винили в своих неприятностях.

Как стало известно, ранее погибший мужчина отбывал наказание в колонии по статье, связанной с наркотиками.

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