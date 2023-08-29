Раскрыта судьба загадочно пропавшей фигуристки Горбачевой

Пропавшую в Москве при странных обстоятельствах фигуристку Алину Горбачеву удалось найти в кинотеатре в ТЦ, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

По предварительным данным, в отношении 16-летней девочки не совершили противоправных действий.

«Она (фигуристка. – Прим. Ред.) здорова и ее жизни ничего не угрожает», – говорится в публикации.

Следователям предстоит разобраться в причинах ситуации с исчезновением спортсменки.

О пропаже Горбачевой стало известно вечером 28 августа. Ее не видели после того, как девочка вышла с катка на «Чкалов-арене» и зашла в парк на набережной. Выдвигалась версия, что она утонула в Москве-реке. Вскоре фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе.