Вторник, 4 июня, 2024

Раскрыта судьба белгородской бабушки, не впустившей детей в укрытие

Автор: powder

Опубликовано

Пенсионерку из Белгорода, которая не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности, не привлекут к ответственности, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной этому – преклонный возраст женщины. Полицейские проведут с 75-летней белгородкой профилактическую беседу.

О скандальной ситуации стало известно во вторник, она попала на видео.

При этом сама женщина сказала, что дверь якобы заклинило, когда ее открыли, то вперед пошли пенсионерки. Детей же отправили в соседний подъезд ради спасения.

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