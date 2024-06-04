Раскрыта судьба белгородской бабушки, не впустившей детей в укрытие

Пенсионерку из Белгорода, которая не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности, не привлекут к ответственности, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной этому – преклонный возраст женщины. Полицейские проведут с 75-летней белгородкой профилактическую беседу.

О скандальной ситуации стало известно во вторник, она попала на видео.

При этом сама женщина сказала, что дверь якобы заклинило, когда ее открыли, то вперед пошли пенсионерки. Детей же отправили в соседний подъезд ради спасения.