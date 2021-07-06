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Вторник, 6 июля, 2021
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Раскрыта кража денег и золота у 80-летней рязанки

7info7
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6 июля сотрудниками уголовного розыска была задержана 53-летняя жительница Рыбного. Как сообщает сайт Управления МВД по Рязанской области, женщина находилась под следствием в связи со схожим преступлением.

Злоумышленница зашла квартиру к 80-летней пенсионерке под предлогом снятия жилплощади в аренду. После отрицательного ответа, незваная гостья сообщила, что на родственницу хозяйки жилища наложена порча. Для её снятия якобы требовалось золото и деньги, которые потерпевшая предоставила злоумышленнице. После этого женщина скрылась с места.

Прибывшие на место сотрудники полиции быстро установили личность женщины и задержали её.

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