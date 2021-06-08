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Вторник, 8 июня, 2021
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Расходы рязанцев превысили доходы – счета и карты со сбережениями пустеют

7info
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Рязаньстат опубликовал данные о доходах и расходах жителей Рязани. 

По подсчётам статистиков,  58,2% всех денежных доходов жителей Рязанской области составляет оплата труда, 27,6% – социальные выплаты, 3,5% – доходы от предпринимательской деятельности, 3% –  доходы от собственности и 7,7% – прочие доходы.

79,3% своих средств рязанцы тратят на продукты, непродовольственные товары, оплату услуг, 13,6% –  на обязательные платежи и взносы.

Расходы на потребительские нужды в 1 квартале 2021 превысили доходы – на счетах, картах и в наличных деньгах рязанцев сбережения уменьшились на 6,9%.

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