Расходы рязанцев превысили доходы – счета и карты со сбережениями пустеют

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Рязаньстат опубликовал данные о доходах и расходах жителей Рязани.

По подсчётам статистиков, 58,2% всех денежных доходов жителей Рязанской области составляет оплата труда, 27,6% – социальные выплаты, 3,5% – доходы от предпринимательской деятельности, 3% – доходы от собственности и 7,7% – прочие доходы.

79,3% своих средств рязанцы тратят на продукты, непродовольственные товары, оплату услуг, 13,6% – на обязательные платежи и взносы.

Расходы на потребительские нужды в 1 квартале 2021 превысили доходы – на счетах, картах и в наличных деньгах рязанцев сбережения уменьшились на 6,9%.