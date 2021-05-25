Расчлененное тело 21-летней студентки нашли в канализации в Кемерове

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В Кемерове обнаружили расчлененное тело 21-летней студентки. Части кожи нашли в канализации. Об этом сообщает ngs42.ru.

Молодая студентка из Кемерова пропала 19 мая. Девушка училась в РЭУ им. Плеханова на третьем курсе и работала в областной администрации.

Через несколько дней, 21 мая, рабочий проводил очистительные работы в системе канализации. Там он обнаружил части кожи и волосы с бурыми следами. На место прибыли правоохранители.

Следователи задержали 25-летнего возлюбленного погибшей. Сначала он уверял, что не знает, где находится кемеровчанка. Однако позже признался в преступлении. Он рассказал, что между парой произошла ссора из-за ревности. Тогда парень разозлился и ударил девушку гантелей по голове.

Удостоверившись, что погибшая не подает признаков жизни, он расчленил ее тело и вынес его по частям в мусорный бак. Остатки он смыл в канализацию, а дома убрался с применением химического средства.

В ходе обыска следователи обнаружили предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой кемеровчанин совершил преступление. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его арестовали.

Расследование продолжается.