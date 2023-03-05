Ранее судимый рязанец угрожал ножом бывшей сожительнице

Сотрудники ППСП в Рязани обезвредили мужчину, угрожавшего ножом бывшей сожительнице. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Экипаж отдельного батальона ППСП, находясь на службе в Советском районе Рязани, 3 марта около 3 часов получил информацию о скандале в квартире дома по улице Речников. Женщина по телефону попросила защитить её от агрессии бывшего сожителя.

Патрульные полицейские немедленно прибыли по адресу и отобрали у 42-летнего рязанца нож. По предварительным данным, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений и угрозу убийством мужчина пришёл домой к своей бывшей сожительнице 53 лет. Спровоцировав конфликт, злоумышленник стал высказывать угрозы убийством, демонстрируя нож.

Правоохранители доставили мужчину в полицейский отдел. Дознаватель ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до 2 лет заключения.