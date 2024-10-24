Минувшей ночью большинство ракетных ударов российской армии были направлены на аэродромы Воздушных сил Украины, сообщает aif.ru.

В то же время ударные дроны-камикадзе «Герань» также активно действовали, поражая цели в различных регионах Украины, включая Одесскую и Сумскую области. Но приоритетом, судя по всему, оставались аэродромы.

«Воронята Зеленского» прилетели?

Эта избирательность может быть связана, например, с недавними заявлениями заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда. Он сообщил о подготовке новой группы украинских пилотов, обученных управлять истребителями F-16 в Королевских ВВС. «Совсем скоро эти ребята пойдут в бой», — подтвердил посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Возможно, пилоты уже прибыли на Украину и стали целью на земле?

Украинские СМИ сообщили о панике после появления в небе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. Эти самолеты могут нести три ракеты Х-22 или Х-32, которые, несмотря на своё противокорабельное назначение, обладают огромной разрушительной мощью. Подобные ракеты, как и гиперзвуковые «Кинжал» или оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер-М», российская армия использует выборочно. Вероятно, эти удары были нацелены на разрушение взлетно-посадочных полос украинских военных аэродромов.

F-16 не панацея

Взрывы были зафиксированы в Киевской области, где могут находиться украинские самолеты — будь то F-16 или МиГ-29 и Су-27.

«Американские истребители F-16, конечно, являются приоритетной целью для наших ВКС, но не основной, — пояснил aif.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. — Кроме того, Украина не располагает большим количеством таких самолетов, один уже был потерян, и это без нашего участия. Вероятно, ВСУ получат ещё несколько F-16, однако для их приёма и обслуживания требуется серьёзная аэродромная инфраструктура. Именно её мы планомерно разрушаем. Целями также становятся места размещения украинских пилотов, которые находятся на аэродромах или рядом с ними».

Аэродромы в огне

Подтверждением этой версии могут служить удары по Староконстантинову в Хмельницкой области, где находится военный аэродром. Хотя этот аэродром уже подвергался ударам, продолжающиеся атаки могут свидетельствовать о восстановлении объектов или поставках новой техники, включая авиацию.

Атаки также были нанесены по аэродрому Озёрное в Житомирской области, где базируется 39-я бригада тактической авиации Украины. По данным Telegram-канала «Дневник десантника», были поражены ключевые объекты инфраструктуры аэродрома, включая склады авиационного вооружения и топливно-заправочные комплексы. Это вызвало масштабные пожары на территории.

Кроме того, удары были нанесены по нескольким самолётам, находившимся на открытых стоянках, а также по вспомогательной технике, использующейся для обслуживания авиации. Были повреждены несколько учебно-боевых самолётов, используемых для подготовки пилотов.

Точные удары по порту Одессы

Российские «Герани» также атаковали Киев, где были повреждены ряд военных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса.

Воздушная тревога была объявлена и в других регионах Украины, включая Одесскую и Сумскую области, а также район Полтавы. В порту Одессы удары были нанесены по транспортным судам с западными вооружениями и местам их хранения. В области удары пришлись по пусковым позициям украинских ракет, в том числе по той, с которой был запущен снаряд в направлении Севастополя. Эта ракета была сбита над Чёрным морем, не долетев до берега.