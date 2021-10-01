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Пятница, 1 октября, 2021
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Радиостанция «ТКР-ФМ» вышла на полное покрытие Рязанского региона

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Радиостанция «ТКР-ФМ» вышла на полное покрытие Рязанского региона

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Музыкально-информационная радиостанция «ТКР-ФМ», которая начала вещание в Рязани год назад, вышла на полное покрытие Рязанского региона. В настоящее время радиостанция вещает на 14 частотах.

Радиостанция вещает на частотах в Рязани – 93.2 FM, Касимове – 102.4 FM, Касимовском районе – 98.4 FM, Кадомском – 99.3 FM, Клепиковском – 88.2 FM, Милославском – 104.1 FM, Пронском – 99.3 FM, Ряжском – 103.0 FM, Сараевском – 100.4 FM, Сасовском – 101.6 FM, Скопинском –106.1 FM, Шацком – 100.6 FM, Спасском и Шиловском районах –107.5 FM, Сасове – 104.5 FM!

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