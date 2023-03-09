«Радио Шансон Рязань» разыгрывает семейный уик-энд в спа-санатории «Солотча»

«Радио Шансон Рязань» разыгрывает среди слушателей великолепный приз — семейный уик-энд в спа-санатории «Солотча». Рязанцы могут стать обладателями сертификата на 25 тысяч рублей и других подарков от партнёров радиостанции.

Слушайте эфир «Радио Шансон Рязань» до 15 марта, отвечайте правильно на вопросы в эфире, чтобы стать обладателем семейного уик-энда в спа-санатории.

Финальная викторина пройдёт 16 марта в кафе «Шансон» на Московском шоссе, 20 с бессменным ведущим Юрием Барановым.

Гостей ждут приятные вкусности от кафе «Шансон», подарки от оконной компании «Атон», магазина морепродуктов «Деликатес Клаб», медицинского центра «ОН Клиник», Специализированного центра по подготовке внедорожников «4 на 4». И, конечно же, подарки от «Радио Шансон».

Звоните, отвечайте правильно — вам обязательно повезёт!