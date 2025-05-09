Работа железнодорожников в годы Великой Отечественной войны

Сегодня вся страна отмечает 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая мы чтим героизм защитников нашей Родины, выражаем благодарность ветеранам и вспоминаем павших. Немалый вклад в Победу внесли работники железных дорог.

Рязанские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны, проявляя мужество иотвагу, обеспечивали круглосуточное формирование и пропуск составов, ликвидировали последствия обстрелов и бомбежек эшелонов, не позволили врагу разрушить систему перевозок и инфраструктуру.

Коллектив локомотивного депо Рязань осенью 1941 года выступил с инициативой построить и отправить на фронт бронепоезд. Почин массово поддержали рязанцы, благодаря собранным средствам удалось построить несколько бронепоездов. В память об этом на фасаде вокзала Рязань-1 установлена мемориальная доска. Работники Рыбновского железнодорожного узла организовали бесперебойное снабжение армии и тыла, несмотря на постоянные попытки врага перерезать главную линию, по которой шли эшелоны на защиту Москвы.

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Сотни составов с тысячами эвакуированных граждан страны, в том числе с жителями блокадного Ленинграда, проходили через Рязанскую область. Эшелоны принимали на станциях Рязань-2, Ряжск, Ясаково и других. Работники стальной магистрали шефствовали над ранеными бойцами и эвакуированными гражданскими, проходящими лечение в рязанских эвакогоспиталях. Стратегическое значение имел Ряжский железнодорожный узел, через который шло снабжение трёх фронтов – Воронежского, Степного и Сталинградского. Работники узла трудились сверх всяких норм. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли женщины, подростки и даже дети. 7 женщин работали машинистами паровоза.

Более 150 рязанских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны были удостоены орденами Советского Союза. Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» награждены 395 человек, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» – 4 тысячи 222 человека.

В преддверии 9 мая в МКЦ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. 30 апреля со сцены вспомнили героев-железнодорожников прошлого и наградили лучших сотрудников дня сегодняшнего. На сцене выступили творческие коллективы Рязани.

Сегодня подвиги наших предков, защищавших Родину и ее будущее, вдохновляют современное поколение работников стальной магистрали. Благодаря героям прошлого создан крепкий фундамент отечественных железных дорог, на котором они развиваются и одерживают современные победы.

6 мая на вокзале Рязань-2 прошла акция «Вальс Победы».

В торжественной обстановке 7 мая железнодорожники возложили цветы к памятнику Победы. Под звуки метронома к подножию монумента легли алые гвоздики — символ народной памяти и благодарности.

8 мая сотрудники Московской железной дороги поздравили с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Александру Михайловну Тимошину. Она родилась в селе Шереметьево Ряжского района в 1922 году, откуда ее в 1942-м призвали в армию. Александра Тимошина служила в 78-м инженерно-аэродромном батальоне, занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье. Вернулась домой в августе 1945-го, и жизнь пошла своим чередом. Александра Михайловна вышла замуж, стала мамой трех дочерей. В 1963 году пришла работать на железную дорогу и 20 лет, до выхода на заслуженный отдых, трудилась дежурной стрелочного поста станции Лесок.

8 мая, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мемориальный комплекс в селе Троица Рязанской области, посвященный блокаде Ленинграда, пополнился новым экспонатом – вагоном-«теплушкой». В нем разместилась экспозиция, рассказывающая о том, как происходила эвакуация жителей города на Неве и какую помощь им оказывали рязанцы.

Вагон разместился на специально подготовленной площадке, на которой железнодорожники уложили рельсошпальную решетку и стрелочный перевод.

В годы войны рядом с селом Троица находилась железнодорожная станция Ясаково, через которую двигались эшелоны с эвакуированными жителями Ленинграда. Тех, кто погиб в дороге от голода и болезней, хоронили недалеко от станции в братской могиле. В конце 1950-х годов движение поездов на данном участке железной дороги было прекращено. В 2024 году здесь открылся мемориальный комплекс, посвященный блокаде Ленинграда и подвигу его жителей.